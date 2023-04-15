Артета рассказал, что понадобится «Арсеналу» для победы в АПЛ

Испанский специалист Микель Артета, занимающий пост главного тренера лондонского «Арсенала», рассказал, что понадобится его команде в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

«В первую очередь нам понадобится удача. Откуда она придет – это уже неважно. В спорте иногда многое решают сантиметры. И они должны быть в твою пользу. Мы счастливы находиться на своем месте. Но нужно довести начатое до конца. Для этого нам нужна дополнительная самоотдача», - передает слова испанца Sky Sports.

После 30 туров «канониры» опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на шесть баллов, но у «горожан» есть игра в запасе.