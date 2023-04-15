Гвардиола жёстко ответил журналисту на вопрос о трансфере Беллингема

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в жесткой форме ответил журналисту на вопрос о возможном подписании полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Беллингем? Ты сколько моих пресс-конференций посетил? Ты же знаешь ответ на этот вопрос, так что готовься лучше. Зачем задавать вопрос, на который уже известен ответ. Следующий», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.

19-летний футболист выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания сезона-2024/2025. Трансферный ценник – 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Джуд провел 26 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.