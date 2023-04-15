«Ливерпуль» начал переговоры с Гравенберхом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх стал трансферной целью «Ливерпуля». Как сообщает Sport Bild, руководство английского клуба начало переговорный процесс с футболистом. Мерсисайдцы планируют оформить переход Гравенберха в летнее трансферное окно.

В Мюнхене Райан не является игроком основной обоймы, а потому его переход в другой клуб вполне вероятен. В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 17 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

Гравенберх пополнил ряды «Баварии» летом 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2026/2027.