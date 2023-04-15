Каррагер раскритиковал «Ливерпуль» за отказ от борьбы за Беллингема

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер недоволен решением клуба отказаться от идеи подписания Джуда Беллингема.

«Ливерпуль» с прошлого года назывался одним из основных претендентов на звёздного полузащитника дортмундской «Боруссии», но, похоже, решил сосредоточиться на других целях, так как счёл стоимость 19-летнего игрока слишком высокой.

«Вся Европа завидовала доверию, которое было у «Ливерпуля» и Клоппа в вопросе трансферов, но теперь это доверие подорвано. Всё указывало на то, что нужно бороться за Беллингема. Болельщики мечтали увидеть на «Энфилде» «нового Джеррарда». Для меня такой ход выглядит как слабость и плохое планирование будущего», – приводит The Telegraph слова Каррагера.