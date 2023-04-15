Клопп прокомментировал отказ «Ливерпуля» от покупки Беллингема

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о срыве трансфера Джуда Беллингема.

«Красные» были готовы приобрести 19-летнего хавбека, но, узнав требования дортмундской «Боруссии», вышли из сделки.

«Цены в футболе меняются, – высказывается Клопп. – Мы должны принимать решения в интересах клуба, и нам не следует злиться, если нам не удаётся кого-то подписать. Нужно разобраться в ситуации. Конечно, не очень весело наблюдать, как конкуренты усиливаются, но ничего не поделаешь», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова немецкого рулевого.

Главными претендентами на Джуда Беллингема считаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».