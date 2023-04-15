Клубы АПЛ согласились на ограничение рекламы букмекерских контор на футболках

Клубы английский Премьер-лиги согласились пойти на ограничения по рекламе букмекерских контор на футболках. Это коллективное решение, уточняет BBC Sport.

Сейчас реклама подобных контор занимает центральное место на футболках некоторых клубов - таких, как «Вест Хэм» и «Фулхэм». Однако с сезона 2025/2026 это уже не будет возможным, подчеркивает источник. Рекламу букмекеров можно будет размещать, но лишь на щитах по краям поля, а также на шортах игроков, не выше.

В общей сложности подобных спонсоров имеют восемь клубов АПЛ, общий доход которых от спонсорских контрактов составляет около 75 миллионов евро.