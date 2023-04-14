Тренер «Тоттенхэма» Стеллини: «Мы должны играть в атакующий футбол»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини поведал о настрое команды на остаток сезона.

После 30 туров «шпоры» занимают пятую строчку в турнирной таблице, на три очка отставая от «Манчестер Юнайтед» при одном матче в запасе у «красных дьяволов». В субботу команда Стеллини примет в родных стенах «Борнмут».

«Восемь оставшихся игр – это восемь финалов. Мы должны играть в атакующий футбол, активнее давить на соперников, создавать больше моментов, чаще попадать в створ. Мы хотим, чтобы болельщикам нравилась наша игра, но, думаю, мы и в прошлом провели немало зрелищных матчей. Эффективность тоже очень важна», – заявил на пресс-конференции Стеллини, временно возглавивший «Тоттенхэм» после ухода Антонио Конте.