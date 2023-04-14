Скоулз выбрал клуб для Беллингема

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Джуд Беллингем достанется мадридскому «Реалу».

На 19-летнего полузащитника также претендуют представители Английской премьер-лиги, среди которых самым серьёзным конкурентом «Реала» считается «Манчестер Сити». По мнению Скоулза, английским грандам не удастся убедить звёздного хавбека вернуться на родину: «Думаю, Беллингем перейдёт в «Реал». Я не могу сказать, почему именно, но у меня есть такое предчувствие», – высказался знаменитый английский экс-игрок, выступая на BT Sport.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джуда Беллингема в 120 млн евро, однако «Боруссия» намерена выручить от продажи ещё более внушительную сумму.