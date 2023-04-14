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Заха откажет клубам из Саудовской Аравии

14 Апреля 2023 • 23:17 Комментировать
Саутгемптон
...
Кристал Пэлас
1 2.85 X 3.10 2 2.65
Через 17 ч. 13 мин.

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха намерен продолжить карьеру в Европе.

Нынешний договор 30-летнего игрока с «орлами» истекает в июне, и многие клубы уже изъявили желание пригласить ивуарийца в качестве свободного агента. В числе заинтересованных значатся представители Саудовской Аравии, готовые, по слухам, предложить футболисту выгодные условия, однако сам Заха вряд ли согласится на такой ход, информирует Transfer News Central. Лидер «Кристал Пэлас» хочет продолжить выступления в одном из европейских чемпионатов.

Уилфрид Заха стал автором шести забитых мячей и трёх результативных передач, проведя 25 матчей в текущей кампании.

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Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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САУТГЕМПТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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