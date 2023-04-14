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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Малуда хочет видеть Мбаппе в АПЛ

14 Апреля 2023 • 22:30 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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Через 22 ч. 14 мин.

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда заявил, что очень хочет переезда Килиана Мбаппе с Английскую премьер-лигу.

«Давно агитирую за переход Мбаппе в «Челси». Мне это не удаётся, однако я буду продолжать, ведь АПЛ – это самая конкурентная лига во всём мире, и я очень хочу его там увидеть», - цитирует Малуда AS.

Уроженец Парижа Мбаппе пока что всю карьеру с малых лет проводит во Франции. На данный момент француз является одним из лидеров «ПСЖ».

Ранее молодого форварда вместе с Лионелем Месси признали, как одних из самых влиятельных людей на планете Земля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Флоран Малуда Килиан Мбаппе
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