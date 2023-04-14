Малуда хочет видеть Мбаппе в АПЛ

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда заявил, что очень хочет переезда Килиана Мбаппе с Английскую премьер-лигу.

«Давно агитирую за переход Мбаппе в «Челси». Мне это не удаётся, однако я буду продолжать, ведь АПЛ – это самая конкурентная лига во всём мире, и я очень хочу его там увидеть», - цитирует Малуда AS.

Уроженец Парижа Мбаппе пока что всю карьеру с малых лет проводит во Франции. На данный момент француз является одним из лидеров «ПСЖ».

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