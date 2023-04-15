Тоттенхэм - Борнмут: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 31-м туре английского чемпионата «Тоттенхэм» примет «Борнмут». «Шпоры» после вылета из Лиги чемпионов не смогли обыграть пару аутсайдеров и были сильнее «Брайтона». В соперниках недавний представитель зоны вылета, который начал побеждать через один матч, в том числе огорчив «Ливерпуль». Предполагается, что лондонцы должны победить без особых проблем. Проверим расклады в 17:00 на «Сетанта Казахстан», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.