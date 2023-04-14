«Ньюкасл» лишился форварда на решающую часть сезона

Английский «Ньюкасл» на несколько недель потерял одного из своих форвардов – Аллана Сен-Максимена. По информации английского инсайдера Джордана Кройна, который специализируется на «сороках», французскому форварду предстоит пропустить от четырёх до шести недель. А всему виной травма подколенного сухожилия.

Таким образом, во многих матчах финальной части сезона 26-летний форвард не сыграет. Правда, вряд ли потерю француза можно считать сильным ударом по «Ньюкаслу» - в текущем сезоне он сыграл за «сорок» в 20 матчах АПЛ, в них он смог единожды отличиться голом и отдать пять ассистов.

В грядущем туре Премьер-лиги «Ньюкасл» встретится с грозной «Астон Виллой» Унаи Эмери – бирмингемцы рассчитывают бороться за место в еврокубках.