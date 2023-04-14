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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» продаст Родриго Морено в случае вылета в Чемпионшип слухи

14 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
17.04 22:00

Английский «Лидс», который в текущем сезоне отчаянно сражается за сохранение места в АПЛ, достиг устного соглашения с форвардом Родриго Морено о том, что тот будет продан, если клубу всё же не удастся выйти из борьбы за выживание победителем. Слухом делится Football Insider.

По информации источника, испанец прямо сейчас является самым высокооплачиваемым игроком «павлинов». Тем не менее, его контракт с клубом действует ещё один год – до окончания следующего сезона.

Родриго Морено 31 год, в текущем сезоне на счету испанца 13 голов и два ассиста в составе своего клуба за 27 матчей во всех турнирах. Форвард выступает за свой клуб с 2020 года. На данный момент «Лидс» идёт на 16-м месте с 29 очками, отрыв от зоны вылета всего лишь два очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Родриго Морено
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