Защитник «Брентфорда» Понтус Янссон покинет клуб по завершению нынешнего сезона. Летом 32-летний шведский футболист вернётся в родной «Мальмё», о чём было объявлено официально. Переход состоится на правах свободного агента.

За «Брентфорд» Янссон играет с лета 2019 года. С тех пор защитник провёл 115 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два голевых паса.

Отметим, что «Брентфорд» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч «пчёлы» проведут 15 апреля – против «Вулверхэмптона» на поле соперника.