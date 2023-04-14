Хави Симонс интересен трём грандам АПЛ

Атакующий полузащитник ПСВ Хави Симонс входит в сферу интересов трёх грандов Английской премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале», «Челси» и «Ливерпуле», сообщает Fichajes.

В сезоне 2022/2023 Симонс провёл за ПСВ 40 матчей. В них 19-летний футболист записал на свой счёт 17 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Летом прошлого года Хави Симонс перебрался в ПСВ из «ПСЖ». При этом французский топ-клуб сохранил за собой возможность обратного выкупа талантливого футболиста.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хави Симонса в 30 миллионов евро.