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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави Симонс интересен трём грандам АПЛ

14 Апреля 2023 • 15:48 Комментировать

Атакующий полузащитник ПСВ Хави Симонс входит в сферу интересов трёх грандов Английской премьер-лиги. Речь идёт об «Арсенале», «Челси» и «Ливерпуле», сообщает Fichajes.

В сезоне 2022/2023 Симонс провёл за ПСВ 40 матчей. В них 19-летний футболист записал на свой счёт 17 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Летом прошлого года Хави Симонс перебрался в ПСВ из «ПСЖ». При этом французский топ-клуб сохранил за собой возможность обратного выкупа талантливого футболиста.

 Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хави Симонса в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Ипсвич Арсенал Лондон ПСВ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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