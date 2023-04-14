Анчелотти: «Англичане считают, что у них самая сильная лига, но…»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об английском футболе, где ему довелось поработать.

«Англичане считают, что у них самая сильная лига, но в Европе они сталкиваются с командами, которые имеют меньше денег, однако умеют хорошо соревноваться», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что в среду «Реал» обыграл «Челси» со счётом 2:0 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. На следующей неделе команды проведут ответный поединок на поле «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале «сливочные» обыграли «Ливерпуль».