Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Челси» встретится с родителями Гави

14 Апреля 2023 • 14:58 Комментировать

«Челси» интересен полузащитник «Барселоны» Гави, о чём пишут в последние недели. Агент 18-летнего футболиста Иван де ла Пенья уже проводил встречу с представителями лондонского клуба. Теперь планируется встреча владельца «пенсионеров» Тодда Бёли с родителями Гави. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Отмечается, что судьба Гави может зависеть от того, возглавит ли «Челси» Луис Энрике. Испанца называют фаворитом на должность главного тренера лондонской команды. Энрике является большим поклонником Хави, с которым он уже работал в сборной Испании.

Гави оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Гави трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
15:37 · Англия. Премьер-лига
Артета считает, что Райс может вывести «Арсенал» на новый уровень
15:36 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Англичане считают, что у них самая сильная лига, но…»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» встретится с родителями Гави
14:54 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике хочет видеть в «Челси» Облака
14:53 · Англия. Премьер-лига
Тайна Холанна раскрыта! Игрок «Манчестер Сити» назвал своё «волшебное зелье»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Лапорт может сменить «Манчестер Сити» на клуб Ла Лиги
14:12 · Англия. Премьер-лига
Скоулз — о травме Мартинеса: «Это большая потеря для «Манчестер Юнайтед»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год
13:45 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья хотел бы «украсть» силу у Холанна
13:36 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Мы сыграем с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов? Ещё ничего не решено»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Для меня Месси номер один в мире»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает трёх игроков на позицию голкипера
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» опережают «Барселону» в борьбе за Роке
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не согласовала трансфер Гюндогана
13:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард думает убрать Кепу из основы в матче с «Брайтоном»
Все новости
Рекомендуем