Владелец «Челси» встретится с родителями Гави

«Челси» интересен полузащитник «Барселоны» Гави, о чём пишут в последние недели. Агент 18-летнего футболиста Иван де ла Пенья уже проводил встречу с представителями лондонского клуба. Теперь планируется встреча владельца «пенсионеров» Тодда Бёли с родителями Гави. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

Отмечается, что судьба Гави может зависеть от того, возглавит ли «Челси» Луис Энрике. Испанца называют фаворитом на должность главного тренера лондонской команды. Энрике является большим поклонником Хави, с которым он уже работал в сборной Испании.

Гави оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 90 миллионов евро.