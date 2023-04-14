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Лапорт может сменить «Манчестер Сити» на клуб Ла Лиги

14 Апреля 2023 • 14:36 Комментировать

Защитник Эмерик Лапорт потерял место в основном составе «Манчестер Сити». Летом игрок сборной Испании может сменить клуб. Как сообщает TodoFichajes, Лапорт может вернуться в «Атлетик» из Бильбао.

Ранее с Лапортом слухи связывали «Барселону». Однако каталонцы наверняка подпишут в центр обороны Иньиго Мартинеса, который сейчас выступает за «Атлетик». Для басков возвращение Лапорта будет отличным вариантом.

Действующий контракт Эмерика Лапорта с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2025 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего защитника в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Атлетик Бильбао Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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