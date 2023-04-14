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«Челси» выбрал нового главного тренера

14 Апреля 2023 • 12:46 Комментировать (2)

Лондонский «Челси» определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, «пенсионеры» пригласят на место наставника экс-рулевого сборной Испании и каталонской «Барселоны» Луиса Энрике, ныне находящегося без работы.

Ожидается, что до конца нынешнего сезона пост главного тренера «пенсионеров» будет занимать Фрэнк Лэмпрард, а уже летом его сменит 52-летний испанец.

Недавно с поста рулевого «Челси» был уволен Грэм Поттер. После 30 проведенных матчей лондонцы с 39 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Луис Энрике
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Комментарии (2)
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Booker
14 Апреля 2023 в 14:03
Никчемный выбор.....Этот клоун с Месси-Неймаром и Суаресом ничего толкового (одна ЛЧ) сделать не смог,а тут АПЛ.Выгонят как Сранного кота.
Манчестерский Иппатий
14 Апреля 2023 в 13:08
И на кой нужен этот балетмейстер в АПЛ? Учить Стерлинга картинно падать в штрафной, так он это и так исполняет на отлично
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