«Челси» выбрал нового главного тренера

Лондонский «Челси» определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, «пенсионеры» пригласят на место наставника экс-рулевого сборной Испании и каталонской «Барселоны» Луиса Энрике, ныне находящегося без работы.

Ожидается, что до конца нынешнего сезона пост главного тренера «пенсионеров» будет занимать Фрэнк Лэмпрард, а уже летом его сменит 52-летний испанец.

Недавно с поста рулевого «Челси» был уволен Грэм Поттер. После 30 проведенных матчей лондонцы с 39 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.