Клопп – о матче с «Лидсом»: «Будет сложно, но мы должны подстроиться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лидсом» в Английской премьер-лиге. Команды встретятся между собой завтра на «Элланд Роуд».

«Лидс» ведёт борьбу за выживание, для них это будет большой бой. Мы ожидаем, что они подойдут к матчу с особым настроем. На стадионе будет особенная атмосфера, нам предстоит провести сложный матч, но мы должны подстроиться», – заявил Клопп на пресс-конференции.

«Лидс» пока оторвался от зоны вылета на два очка. Команда проводит свой третий сезон в элитном дивизионе после возвращения из Чемпионшипа. «Ливерпуль» сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице.