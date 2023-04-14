Клопп: «Луис Диас будет в составе на матч с «Лидсом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп анонсировал возвращение полузащитника Луиса Диаса в матче против «Лидса» в Английской премьер-лиге. Напомним, колумбиец пропустил большую часть кампании из-за травмы.

«Он хорошо тренировался, говорю вам это со стопроцентной уверенностью. Луис полностью готов к возвращению, но нам нужно постепенно его реинтегрировать. Он будет в составе на матч с «Лидсом». Тьяго? Думаю, Алькантара является кандидатом на то, чтобы начать матч с «Лидсом» в стартовом составе», – заявил Клопп на пресс-конференции.

В этом сезоне Диас успел отметиться тремя голами и двумя ассистами в восьми матчах АПЛ, пока не получил травму.