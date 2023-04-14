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Клопп – о Беллингеме: «Не понимаю, зачем мы говорим о игроках, которых не можем себе позволить»

14 Апреля 2023 • 12:04 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
15.04 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вряд ли окажется в «Ливерпуле» ближайшим летом. На это намекнул на пресс-конференции главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

«Не понимаю, зачем мы говорим о футболистах, которых не можем себе позволить. Ты должен понимать свои возможности и сколько денег можешь потратить. Если ребёнок попросит на Рождество «Феррари», вы наверняка скажете, что не можете себе это позволить», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что вместо Беллингема «Ливерпуль» летом постарается купить других полузащитников. На радаре у команды Мэйсон Маунт и Конор Галлахер из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юрген Клопп
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ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
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