Месси и 50 игроков из топ-5 лиг Европы могут переехать в Саудовскую Аравию

Клубы Саудовской Аравии планируют массово закупиться известными футболистами, выступающими в Европе. Как сообщает ESPN, вслед за Криштиану Роналду в чемпионат может переехать аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого истекает трудовое соглашение с «ПСЖ».

На этом саудиты не собираются останавливаться. Они планируют грядущим летом подписать около 50 игроков из топ-5 европейских лиг. В их число уже входят Роберто Фирмино, Илкай Гюндоган, Адама Траоре, Йерри Мина, Абдулай Дукуре.

Почти у всех клубов чемпионата Саудовской Аравии в заявках сейчас по восемь легионеров, что является максимальной квотой. Летом ожидается значительный рост качества иностранцев, выступающих в лиге. Поэтому клубы проведут чистку составов.