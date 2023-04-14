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«Челси» готовит выгодное предложение по игроку «Барселоны»

14 Апреля 2023 • 10:01 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси». Согласно информации AS, английский топ-клуб готов сделать перспективного испанца одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Трансфер может быть оформлен грядущим летом.

В Лондоне считают, что «Барселона» из-за непростого финансового положения может принять выгодное предложение и отпустить игрока на «Стэмфорд Бридж».

Трансферная стоимость Гави оценивается в 90 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года.

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Челси Барселона Гави трансферы футбола - лето 2023
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