«ПСЖ» готовит три громких трансфера игроков из АПЛ

Боссы «ПСЖ» собираются усилить состав команды в летнее межсезонье. По информации 90min, парижане сосредоточили свое внимание на английском трансферном рынке.

Французский гранд хочет усилить центр полузащиты подписанием опорника лондонского «Челси» Н’Голо Канте. Кроме того, в поле зрения парижан находится еще один представитель «синих» - вингер Хаким Зиеш. Также в сфере интересов «ПСЖ» фигурирует нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 69 набранными баллами. Парижский гранд опережает ближайшего преследователя на шесть очков.