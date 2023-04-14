«Арсенал» хочет купить португальца с ценником 80 млн евро

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш может сменить чемпионат Португалии на Английскую премьер-лигу. Как сообщил инсайдер Педру Алмейда в своих социальных сетях, в трансфере 24-летнего исполнителя заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Стоит отметит, что сделка будет достаточно дорогостоящей для английских клубов. Сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет 80 миллионов евро. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Гонсалвеш провел 26 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.