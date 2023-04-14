Дайч: «Деле Алли должен креативно использовать своё время для восстановления»

Английский полузащитник Деле Алли вернулся в «Эвертон» в травмированном состоянии, и наставника клуба Шона Дайча спросили, рассчитывает ли он на него. Дайч ответил обтекаемо - мол, сейчас игрок травмирован, давайте будем надеяться на то, что он возьмется за ум в ходе лечения.

- Можно лишь гадать, что нужно человеку, который восстанавливается после травмы. У каждого игрока есть выбор, я надеюсь, он сделает правильный выбор. Он должен креативно использовать свое время для восстановления, - цитирует BBC Sport.

Напомним, что Деле Алли вернулся из неудачной аренды в «Бешикташе».