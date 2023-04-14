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Из «Ливерпуля» могут убрать 13 игроков - известны все имена

14 Апреля 2023 • 08:24 Комментировать

В «Ливерпуле» грядет масштабная чистка состава. По информации журналистов Express, руководство мерсисайдского клуба планирует расстаться сразу с 13 футболистами.

Грядущим летом ряды «красных» могут покинуть: Адриан, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Артур Мело, Куимхин Келлехер, Сепп ван ден Берг, Рис Уилльямс, Натаниэль Филлипс, Джо Гомес, Костас Цимикас, Жоэль Матип и Джеймс Милнер.

«Ливерпуль» проводит неудачный сезон. Команда Юргена Клоппа вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Английской премьер-лиге занимает лишь восьмое место, набрав 44 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Роберто Фирмино Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта Костас Цимикас Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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