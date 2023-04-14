Из «Ливерпуля» могут убрать 13 игроков - известны все имена

В «Ливерпуле» грядет масштабная чистка состава. По информации журналистов Express, руководство мерсисайдского клуба планирует расстаться сразу с 13 футболистами.
Грядущим летом ряды «красных» могут покинуть: Адриан, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Артур Мело, Куимхин Келлехер, Сепп ван ден Берг, Рис Уилльямс, Натаниэль Филлипс, Джо Гомес, Костас Цимикас, Жоэль Матип и Джеймс Милнер.
«Ливерпуль» проводит неудачный сезон. Команда Юргена Клоппа вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Английской премьер-лиге занимает лишь восьмое место, набрав 44 балла.
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