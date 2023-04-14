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«Манчестер Сити» нацелился на одноклубника Головина

14 Апреля 2023 • 07:07 Комментировать

Защитник «Монако» Аксель Дисаси находится в сфере интересов нескольких европейских клубов. К числу претендентов на футболиста присоединился «Манчестер Сити», об этом рапортует Le Parisien.

Ранее об интересе к Акселю сообщили еще два топ-клуба - лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».

Дисаси выступает за монегасков с августа 2020 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до завершения сезона-2024/2025. Трансферная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции защитник провел 30 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Манчестер Сити Аксель Дисаси
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