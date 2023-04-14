Кто виноват в том, что Беллингем не перейдёт в «Ливерпуль»

На этой неделе медиа сообщили, что Джуд Беллингем не перейдёт в «Ливерпуль». Сам клуб уже переключился на другие кандидатуры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто виноват в этой трансферной неудаче мерсисайдцев.

Эта неделя получилась стремительной в саге о переходе Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Ливерпуль». Сначала появилась информация, что мерсисайдцы направили предложение о приобретении молодого англичанина. Однако потом распространились сведения, что переход не состоится. Среди причин отмечается, что «Ливерпуль» решил потратить сумму, требуемую за одного Беллингема, сразу на нескольких футболистов для укрепления состава. В свою очередь и сам хавбек предпочитает вариант с клубом, который будет участвовать в Лиге чемпионов. Конечно, нельзя отрицать, что ситуация изменится, но сейчас всё выглядит так, что Беллингема в «Ливерпуле» не будет.

Мерсисайдцы очень хотели подписать талантливого полузащитника, но виноваты сами в том, что этого не случилось. Причём это стало результатом стратегических ошибок как клуба в целом, так и лично Юргена Клоппа.

В чём виноват немец? Прежде всего, в том, что он не донёс до руководства проблемы состава. Прошлым летом у Клоппа несколько раз спрашивали, когда команда приобретёт нового полузащитника. Эта проблема была очевидна. Однако немец на подобные вопросы отвечал, что не видит в этом смысла. При этом позже стало известно, что «Ливерпуль» хотел подписать Орельяна Чуамени, но проиграл борьбу, а перед закрытием трансферного окна взял в аренду Артура Мело. Итогом такой трансферной политики стало стабильное место Стефана Байчетича в составе.

Из этого напрашивается вывод. Очевидно, что Клоппу нужен был полузащитник. Однако летом он не настоял на этом, не донёс до руководства необходимость. Возможно, немец рассчитывал продержаться сезон с имевшимися игроками. Если было так, то тренер жестоко просчитался. «Ливерпуль» проваливает сезон, рискует остаться без денег от Лиги чемпионов и самого турнира, что в свою очередь становится проблемой на пути приглашения Беллингема. В итоге скрыв проблему, не настояв на её своевременном решении, Клопп, по сути, серьёзно подвёл «Ливерпуль».

При этом отмечается, что этим летом мерсисайдцы хотят купить двух полузащитников. Иными словами, приобрети «Ливерпуль» прошлым летом одного, то теперь можно было бы ограничиться ещё одним, например, Беллингемом. Однако теперь клуб не готов выложить огромную сумму денег, и сам Джуд хочет в Лигу чемпионов. Купи же «Ливерпуль» прошлым летом сильного хавбека и закрой дыру, возможно, клуб сумел бы остаться в топ-4. История закольцевалась.

Конечно, было бы неверно всех собак вешать на Клоппа. Немец мог молчать, мог говорить, но вообще-то в клубе должен быть спортивный директор, который отвечает в том числе и за такие вопросы. Более того, в больших командах давно стало нормой, что ко мнению тренера прислушиваются при комплектовании, но основываются не только на нём. Возможно, Клопп говорил, что ему не нужен полузащитник, но куда смотрел спортивный блок?

Дело в том, что о дыре в полузащите прошлым летом кричали журналисты. Возможно, это не главные эксперты в футболе, но проанализировать ситуацию стоило бы. Так или иначе это не какая-то ситуация, которая стала неожиданной. Может, в клубе забыли, что Хендерсону и Алькантаре по 32 года, Милнеру 37, а у Кейта летом 2023-го завершается контракт? Или был расчёт, что Фабиньо и компания вытащат, а молодые игроки будут стремительно прогрессировать? Выглядит самонадеянно для топ-клуба.

Конечно, порой клубы имеют в шорт-листе кандидата под номером один, а других просто не рассматривают. То есть можно предположить, что «Ливерпуль» не хотел брать никого другого, кроме одного Беллингема. Однако это опять же не вяжется с тем, что этим летом клуб хочет подписать двух новых исполнителей в среднюю линию. Таким образом, в любом случае нельзя было ограничиться одним Беллингемом.

Ошибки Клоппа и руководства «Ливерпуля» приводят к тому, что клуб остаётся без Лиги чемпионов. Это в свою очередь лишает возможности подписать Беллингема. А это уже ослабляет команду в борьбе за топ-4 в следующем году. Понятное дело, что Беллингем – не панацея. В конце концов англичанин свой потенциал может не реализовать в том клубе, где он окажется, а «Ливерпуль», наоборот, найдёт пару алмазов. Однако сейчас очевидно, что мерсисайдцы своими ошибками сами себя загнали в угол.

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Роман Андреев