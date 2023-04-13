Цоуфал: «Хотим остаться в АПЛ и выиграть Лигу конференций»

В то время как бывший игрок «Вест Хэма» Джо Коул критикует команду за ее игру в матче с «Гентом», чешский защитник команды Владимир Цуфаль, наоборот, считает, что у команды есть основания надеяться на победу в Лиге конференций. При этом она ведет борьбу за спасение места в АПЛ - Цоуфал считает, что и это по силам.

- Если мы останемся в АПЛ и выиграем трофей - это будет невероятно. Остаться в АЛ - это главная задача. Взять трофей - вторая задача. Для меня это очень сильная мотивация, - цитирует Цоуфаля BBC Sport.

Напомним, что в английском чемпионате «Вест Хэм» занимает сейчас четырнадцатое место.