Барнс: «Болельщикам «Ливерпуля» не следует расстраиваться из-за срыва трансфера Беллингема»

Бывший игрок сборной Англии Джон Барнс высказался на тему возможного перехода Джуда Беллингема в «Ливерпуль».

«Красные» долгое время считались одними из главных претендентов на 19-летнего полузащитника «Боруссии» Дортмунд, но, как сообщили СМИ, выбыли из борьбы за англичанина из-за завышенного ценника.

«Болельщикам «Ливерпуля» не следует слишком расстраиваться, если Беллингем не окажется в их команде. Клубу нужны игроки, которые хотят выступать именно здесь, а не где-то ещё. Если Беллингем предпочтёт другие варианты, то это попросту не тот, кто должен быть в «Ливерпуле», – цитирует Anfield Watch Барнса.