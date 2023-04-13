Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «С Марсьялем играем лучше»

13 Апреля 2023 • 23:18 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что с Антони Марсьялем его команда играет лучше. Французский вингер в последнее время получил шанс на ренессанс своей карьеры, его регулярно выпускает на поле новый наставник клуба Эрик тен Хаг и недавно Марсьяль даже забил свой первый в 2023 году гол.

- Я вижу, как он помогает команде. Статистика показывает, она не врет, что когда Марсьяль на поле, он забивает быстрее, чем остальные игроки. Наши результаты лучше, когда он с нами, чем без нас, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

Марсьяль выступает за английский клуб с 2015 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
13 Апреля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Цоуфал: «Хотим остаться в АПЛ и выиграть Лигу конференций»
23:46 · Англия. Премьер-лига
Барнс: «Болельщикам «Ливерпуля» не следует расстраиваться из-за срыва трансфера Беллингема»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган принял предложение «Барселоны»
23:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «С Марсьялем играем лучше»
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запросил информацию о стоимости Райса
22:56 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – второй после Месси игрок топ-5 лиг с 50+ голами и 50+ ассистами с начала 2020 года
22:44 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель нахваливает Забитцера
22:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии предложил «Ливерпулю» подписать двух звёзд по цене одного Беллингема
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продлил контракт Энцо Фернандеса до 2032 года
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ещё не договорился с Канте
21:27 · Англия. Премьер-лига
Директор «Барселоны» встретился с агентом Гюндогана
21:22 · Англия. Премьер-лига
Английский делец стал миллионером на автографах футбольных звёзд
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал работу над трансфером защитника «Монако»
21:00 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Каземиро пришёл в «Манчестер Юнайтед» за трофеями»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн может отказать «Баварии» по необычной причине слухи
Все новости
Рекомендуем