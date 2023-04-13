Тен Хаг: «С Марсьялем играем лучше»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что с Антони Марсьялем его команда играет лучше. Французский вингер в последнее время получил шанс на ренессанс своей карьеры, его регулярно выпускает на поле новый наставник клуба Эрик тен Хаг и недавно Марсьяль даже забил свой первый в 2023 году гол.

- Я вижу, как он помогает команде. Статистика показывает, она не врет, что когда Марсьяль на поле, он забивает быстрее, чем остальные игроки. Наши результаты лучше, когда он с нами, чем без нас, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

Марсьяль выступает за английский клуб с 2015 года.