Фернандеш – второй после Месси игрок топ-5 лиг с 50+ голами и 50+ ассистами с начала 2020 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продолжает регулярно помогать своей команде результативными действиями.

Португалец ассистировал Марселю Забитцеру в проходящем сейчас матче четвертьфинала Лиги Европы против «Севильи». Согласно Squawka, Фернандеш стал вторым после Лионеля Месси представителем пяти сильнейших европейских лиг, забившим 50 и более голов и ассистировавшим 50 и более раз во всех турнирах в период с начала 2020 года. Именно тогда, напомним, хавбек был подписан из лиссабонского «Спортинга». Сейчас в его активе 60 забитых мячей и 50 голевых пасов за английский гранд.

Следить за ходом встречи «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» поможет текстовая трансляция от LiveResult.