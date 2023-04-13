Шмейхель нахваливает Забитцера

Бывшему голкиперу «Манчестер Юнайтед» Петеру Шмейхелю очень нравится Марсель Забитцер, арендованный «красными дьяволами» у «Баварии». При этом поначалу Шмейхель не доверял Забитцеру, но круто изменил о нем свое мнение.

- Я должен сказать, что Забитцер для меня появился ниоткуда, и я сперва считал его странным приобретением. Почему он так стремился покинуть «Баварию», я не мог понять. Но он так впечатлил меня, что сейчас я надеюсь, что он останется с нами. Он - важный актив. Я наслаждаюсь им на поле, - цитирует слова Шмейхеля BBC Sport.

Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.