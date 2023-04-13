Экс-игрок сборной Англии предложил «Ливерпулю» подписать двух звёзд по цене одного Беллингема

Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Мёрфи посоветовал «Ливерпулю» осуществить два громких трансфера.

На днях стало известно, что мерсисайдцы отказались от идеи подписания 19-летнего игрока дортмундской «Боруссии» из-за высокой стоимости.

«Если речь идёт о 130 млн фунтов стерлингов за Беллингема, почему бы за эти же деньги не купить Мэйсона Маунта и Деклана Райса? Два полузащитника по цене одного. Думаю, можно подписать их этим летом, уложившись в 100-120 млн фунтов», – цитируют английские СМИ Мёрфи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Деклана Райса из «Вест Хэма» в 80 млн евро, а Мэйсона Маунта («Челси») – в 65 млн.