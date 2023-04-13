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Экс-игрок сборной Англии предложил «Ливерпулю» подписать двух звёзд по цене одного Беллингема

13 Апреля 2023 • 22:29 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
17.04 22:00

Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Мёрфи посоветовал «Ливерпулю» осуществить два громких трансфера.

На днях стало известно, что мерсисайдцы отказались от идеи подписания 19-летнего игрока дортмундской «Боруссии» из-за высокой стоимости.

«Если речь идёт о 130 млн фунтов стерлингов за Беллингема, почему бы за эти же деньги не купить Мэйсона Маунта и Деклана Райса? Два полузащитника по цене одного. Думаю, можно подписать их этим летом, уложившись в 100-120 млн фунтов», – цитируют английские СМИ Мёрфи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Деклана Райса из «Вест Хэма» в 80 млн евро, а Мэйсона Маунта («Челси») – в 65 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Вест Хэм Дэнни Мерфи Деклан Райс Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ЛИДС ЛИВЕРПУЛЬ
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