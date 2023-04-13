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Английский делец стал миллионером на автографах футбольных звёзд

13 Апреля 2023 • 21:22 Комментировать

Английский предприниматель Питер Джонсон стал миллионером благодаря своему детскому увлечению - брать автографы у футбольных звезд. Свой первый автограф он заполучил в девять лет, а в какой-то момент, пять лет тому назад, Питер решил превратить хобби в бизнес, накопив к тому моменту достаточно много подобной подписанной атрибутики.

Для организации компании ему потребовалась сумма в примерно десять тысяч евро, но сейчас Джонсон уже стал миллионером. По его словам, самым дорогим проданным артефактом стала футболка чемпионской сборной Англии 1966 года, она была продана за десять тысяч фунтов стерлингов (примерно 12 тысяч евро). Помогают ему дюжина сотрудников.

Джонсон торгует не только футбольной атрибутикой - в его круг входят также звезды Формулы-1 и очень популярного в Англии регби, причем в погоне за звездами Джонсон летает по всему миру. Цены разные - к примеру, в продаже есть четыре футболки с автографами Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», продаются они не менее чем по 1400 фунтов за штуку. 

К примеру, несколько лет назад он купил себе билет в Барселону только для того, чтобы покараулить Месси, Неймара и Луиса Суареса в терминале, в удобный для себя момент, и заручиться подписями всего того, что он им успеет подсунуть. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Автограф
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