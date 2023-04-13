Гарри Кейн остаётся на радаре «Баварии». Мюнхенский клуб ищет центрального нападающего и хотел бы заполучить англичанина ближайшим летом. Есть информация, что «Бавария» готовит привлекательное предложение по Кейну.

В «Баварии» при переходе Кейн получит возможность завоёвывать трофеи, чего у него нет в «Тоттенхэме». При этом Independent пишет о том, что для Кейна остаётся важной личной целью установление рекорда Премьер-лиги по количеству голов. По этой причине он может решить остаться в Англии.

Слухи связывают Кейна и с «Манчестер Юнайтед». При этом ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» если и продаст форварда ближайшим летом, то иностранному клубу.

Гарри Кейн забил 206 голов в Премьер-лиге. Больше только у Уэйна Руни (208) и Алана Ширера (260).