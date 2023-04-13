«Бавария» готовит привлекательное предложение по Кейну

Слухи продолжают связывать Гарри Кейна с летней сменой клубной прописки. Как сообщает Independent, «Бавария» готовит привлекательное предложение по 29-летнему футболисту. Это будет такое предложение, которое может заставить задуматься как «Тоттенхэм», как и самого Кейна, отмечает источник.

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Учитывая ситуацию, лондонскому клубу разумно будет подумать о продаже своей звезды летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Гарри Кейна в 90 миллионов евро.