«Астон Вилла» - третья команда АПЛ по набору очков после прихода Эмери

Бирмингемская «Астон Вилла» стала третьей командой Английской премьер-лиги по показателю набранных очков после того, как этот клуб в ноябре 2022 года возглавил Унаи Эмери. Любопытным фактом делится аналитический портал Opta.

Так, у «вилланов» набралось уже 35 очков за 17 сыгранных матчей. Больше – только у лондонского «Арсенала» - 42. Столько же, 35 очков у «Манчестер Сити», однако у «горожан» с момента прихода Эмери в АПЛ 16 сыгранных матчей.

На данный момент «Астон Вилла» борется за попадание в еврокубки и на данный момент идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 47 баллами. Отставание от пятого места, на котором идёт «Тоттенхэм» - шесть очков.

В грядущем туре подопечные Эмери сразятся с крепким «Ньюкаслом», идущим на третьем месте в зоне Лиги чемпионов.

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