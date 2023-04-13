Ещё один топ-клуб АПЛ интересуется Бареллой

Полузащитник «Интера» Николо Барелла в последнее время регулярно становится героем трансферных слухов. Ранее 26-летнего футболиста активно связывали с «Ливерпулем» и «Челси». Теперь появилась информация о нахождении Бареллы на радаре «Арсенала».

Как сообщает TodoFichajes, Барелла входит в список кандидатов на усиление, которые сейчас обсуждаются в стане «канониров».

Николо Барелла пока что не играл за пределами родной Италии. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 70 миллионов евро. Действующий контракт связывает Бареллу с «Интером» до конца июня 2026 года.