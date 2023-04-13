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«Ливерпуль» нацелился на игрока «Реала» после отказа от Беллингема слухи

13 Апреля 2023 • 17:45 Комментировать

В последние дни в прессе обсуждают отказ «Ливерпуля» от борьбы за трансфер полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Как сообщает The Mirror, теперь «красные» попытаются заполучить хавбека «Реала» Орельена Тчуамени.

От Беллингема «Ливерпуль» отказался из-за слишком высокой финансовой стоимости. Тчуамени тоже будет стоить немало – в качестве минимальной цены называются 100 миллионов евро.

За «Реал» Орельен Тчуамени провёл 36 матчей. В них 23-летний француз записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Добавим, что в «Ливерпуле» на лето готовится серьёзная перестройка состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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