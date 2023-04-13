Маунт может остаться в «Челси» из-за смены тренера

В «Челси» считают, что шансы клуба сохранить полузащитника Мэйсона Маунта в своих рядах выросли. Как сообщает 90min, 24-летний футболист воодушевлён вероятным приходом на тренерский мостик статусного специалиста вроде Луиса Энрике или Юлиана Нагельсманна.

«Челси» рассчитывает использовать ситуацию для подписания с Маунтом нового контракта (действующий договор рассчитан до средины 2024 года). Ранее сообщалось, что стороны далеки от достижения договорённости из-за финансовых запросов игрока на фоне предложения клуба.

Как известно, пресса активно сватает Мэйсона Маунта в «Ливерпуль» и другие клубы.