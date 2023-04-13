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«Тоттенхэм» пытается заполучить Компани на должность тренера

13 Апреля 2023 • 15:56 Комментировать

После отставки Антонио Конте «Тоттенхэм» работает над поиском нового рулевого для команды. Слухи уже связывали лондонский клуб с Венсаном Компани. Как сообщает Todofichajes, «шпоры» пытаются заполучить бельгийца – в клубе впечатлены стилем игры и результатами Компани у руля «Бёрнли».

Как известно, под руководством Компани «Бёрнли» уже обеспечил себе место в Премьер-лиге Англии на следующий сезон.

В Англии Венсан Компани широко известен как футболист – в 2008-2019 годах он выступал за «Манчестер Сити».

Добавим, что после ухода Антонио Конте с «Тоттенхэмом» на временной основе работает Кристиан Стеллини.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли Венсан Компани
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