Клубы АПЛ отказываются от рекламы азартных игр на футболках

На страницах официального сайта Английской премьер-лиги (АПЛ) было опубликовано заявление. В нём говорится, что клубы согласились отказаться от рекламы азартных игр на футболках. Коллективный договор вступит в силу после сезона 2025/2026, чтобы клубы могли выполнить действующие спонсорские контракты.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал». «Канониры» опережают второй «Манчестер Сити» на шесть очков, проведя на одну игру больше. 26 апреля команды проведут очный матч, который может стать определяющим. «Арсенал» может стать чемпионом впервые с 2004 года.