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Экс-звезда «Манчестер Сити» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

13 Апреля 2023 • 15:09 Комментировать (1)

Вингер «Баварии» Лерой Сане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до средины 2025 года, и мюнхенский клуб ещё не начинал переговоры о продлении. У «Баварии» может возникнуть соблазн заработать на трансфере Сане, о чём рассказывает CaughtOffside со ссылкой на Defensa Central.

По данным источника, интерес к Сане проявляет «Манчестер Юнайтед», желающий усилить атакующую линию летом. Такой трансфер может стать удивительным, ведь ранее – в 2016-2020 годах – Лерой выступал за «Манчестер Сити».

27-летний Сане оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее у Лероя Сане возник конфликт с Садио Мане. Сообщалось, что немец получил от сенегальца по лицу.

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Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лерой Сане трансферы футбола - лето 2023
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nmgh
13 Апреля 2023 в 15:36
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