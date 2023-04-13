Экс-звезда «Манчестер Сити» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Баварии» Лерой Сане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до средины 2025 года, и мюнхенский клуб ещё не начинал переговоры о продлении. У «Баварии» может возникнуть соблазн заработать на трансфере Сане, о чём рассказывает CaughtOffside со ссылкой на Defensa Central.

По данным источника, интерес к Сане проявляет «Манчестер Юнайтед», желающий усилить атакующую линию летом. Такой трансфер может стать удивительным, ведь ранее – в 2016-2020 годах – Лерой выступал за «Манчестер Сити».

27-летний Сане оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее у Лероя Сане возник конфликт с Садио Мане. Сообщалось, что немец получил от сенегальца по лицу.