Суперклуб АПЛ готовит 130 млн евро на Кварацхелию

Хвича Кварацхелия проводит шикарный дебютный сезон в Италии. В 33 официальных матчах за «Наполи» 22-летний грузин записал на свой счёт 14 голов и 16 голевых передач на партнёров.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, идеей подписать Хвичу в летнее трансферное окно одержим «Ливерпуль». В этом клубе как раз намечается серьёзная перестройка состава после неудачного сезона.

По данным источника, «Ливерпуль» готовит предложение по Кварацхелии в размере 130 миллионов евро.

Напомним, что в своё время Хвича Кварацхелия поиграл в России – за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».