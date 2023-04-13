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Суперклуб АПЛ готовит 130 млн евро на Кварацхелию

13 Апреля 2023 • 14:59 Комментировать (2)

Хвича Кварацхелия проводит шикарный дебютный сезон в Италии. В 33 официальных матчах за «Наполи» 22-летний грузин записал на свой счёт 14 голов и 16 голевых передач на партнёров.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Fichajes, идеей подписать Хвичу в летнее трансферное окно одержим «Ливерпуль». В этом клубе как раз намечается серьёзная перестройка состава после неудачного сезона.

По данным источника, «Ливерпуль» готовит предложение по Кварацхелии в размере 130 миллионов евро.

Напомним, что в своё время Хвича Кварацхелия поиграл в России – за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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nmgh
13 Апреля 2023 в 15:36
Прoгнoзы футбольных мaтчей i n f o s t a v k i . r u
One Live
13 Апреля 2023 в 15:12
Вот и лох нашелся на это бревно, надеюсь Наполи продаст его за 130 млн.
Потом в аренду возьмут как Лукаку)))
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