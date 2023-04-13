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Гладилин не видит трагедии для «Челси», если команда вылетит из Лиги чемпионов от «Реала»

13 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать (1)
Кадис
...
Реал Мадрид
1 6.00 X 4.30 2 1.55
15.04 22:00

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин не видит трагедии в том, что «Челси» может вылететь из Лиги чемпионов от мадридского «Реала». Напомним, вчера лондонцы проиграли первый матч четвертьфинала на выезде со счётом 0:2.

«Никакой трагедии нет, они проиграют одному из сильнейших в мире клубов. У «Челси» состав ещё не до конца сформирован, тренер новый», – цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» как раз вылетел от «Реала» в четвертьфинале, но зато годом ранее «синие» прошли «сливочных» в полуфинале, а затем выиграли трофей, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Валерий Гладилин
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nmgh
13 Апреля 2023 в 15:36
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