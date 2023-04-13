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Тьяго Силва может перейти из «Челси» в бразильский клуб

13 Апреля 2023 • 13:03 Комментировать

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Как сообщает посредством социальных сетей журналист Жозе Фернандес, 38-летний футболист находится в сфере интересов «Флуминенсе».

Бразильская сторона заинтересована в приглашении опытного игрока на следующий сезон. В ближайшем будущем «Флуминенсе» обсудит с руководством «пенсионеров» возможный переход Силвы.

Срок действующего трудового договора между Тьяго и «Челси» рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 поединках, отметившись двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Флуминенсе Тьяго Силва трансферы футбола - лето 2023
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