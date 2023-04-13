Канте решил, в каком клубе продолжит карьеру

Опорный полузащитник Н’Голо Канте намерен заключить новое трудовое соглашение с лондонским «Челси». Об этом стало известно журналистам Le Parisien.

Источник отмечает, что французский хавбек останется в стане «пенсионеров», несмотря на интерес других представителей Английской премьер-лиги. В услугах Канте заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Канте защищает цвета «пенсионеров» с 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Н’Голо большую часть текущего сезона пропустил из-за травмы. В нынешней кампании француз принял участие лишь в пяти матчах Премьер-лиги.